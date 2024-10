Der Wertstoffhof Süd in Rheingönheim ist von Montag, 7. Oktober bis einschließlich Mittwoch, 9. Oktober geschlossen. Wie die Stadt am Montag weiter mitteilte, habe aufgrund dringender Reparaturarbeiten die Stromversorgung des Wertstoffhofs unterbrochen werden müssen. Ein Stromverteilerkasten musste kurzfristig erneuert werden. Ohne die elektrischen Hydraulikpressen der Wertstoffcontainer könnten die Abfälle nicht verdichtet werden. Deswegen sei der Wertstoffhof für den Kundenverkehr gesperrt worden. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bittet um Verständnis für die vorübergehende Schließung. Ab Donnerstag soll die Wertstoffentsorgung für die Bürger in Rheingönheim wieder möglich sein. Bis dahin stehen die Wertstoffhöfe West und Nord als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.