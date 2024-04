Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. Juni werden ein neuer Stadtrat sowie zehn neue Ortsbeiräte und Ortsvorsteher in den Stadtteilen gewählt. Zehn Listen treten in Ludwigshafen an. Um bei der Wahl zugelassen zu werden, müssen Parteien und Gruppierungen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, was der AfD nicht in allen Fällen gelang. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer darf bei der Wahl mitmachen?

Ein Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung zur Wahl. In dem Ausschuss sitzen aktuell sechs Vertreter aus den Stadtratsfraktionen.