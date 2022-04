Die Resonanz auf Protestkundgebungen gegen die Corona-Politik lässt in der Region weiter nach oder stagniert. Laut Polizei nahmen noch 28 Menschen in Ludwigshafen an einem der sogenannten Montagsspaziergänge teil und trafen sich auf dem Berliner Platz (Vorwoche 17). Im Landkreis wurden keine Teilnehmer von den Beamten registriert (Vorwoche 21). In Frankenthal protestierten am Montag noch 54 Menschen (Vorwoche 65), in Speyer gab’s rund 50 Teilnehmer (im Vergleich zur Vorwoche gleichbleibend). Die Polizei geht in der gesamten Vorder- und Südpfalz von rund 670 sogenannten Montagsspaziergängern aus. Bei Gegenkundgebungen gab es 30 Teilnehmer. Zu Störungen sei es nicht gekommen.