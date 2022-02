Beim Senioren-Sportfest in der Ludwigshafener Leichtathletik-Halle verbesserten einige Athleten zwei Weltrekorde und einen Europarekord.

Lothar Fischer von der TG Waldsee steigerte die Bestweite im Dreisprung auf nun 7,78 Meter in der Altersklasse M85. In der Klasse W90 lief Melitta Czerwenka-Nagel, (LAG Saarbrücken) die 400 Meter in 2:20,76 Minuten – ebenfalls Weltrekord. Einen Europarekord in der Klasse W80 steuerte Renate Kimmel vom TSV Speyer bei. Sie verbesserte im 60-m-Sprint die Zeit 10,74 sec lief.

Olga Becker (W60) vom ABC Ludwigshafen verpasste nur knapp einen Weltrekord. Über 60-m-Hürden kam sie nach 9,81 Sekunden im Ziel an. Damit verpasste sie die Weltbestzeit um eine Hundertstelsekunde. Dennoch kam ein Rekord heraus – deutscher Rekord. Über die 60 Meter belegte Becker mit einer Zeit von 8,96 Sekunden den ersten Platz – wie auch im Weitsprung mit 4,42 Meter. Damit ist Becker für die Senioren-Europameisterschaften in Portugal gerüstet.

Auch Peter Höll und Hans Kuhn, die ebenfalls an den kontinentalen Titelkämpfen teilnehmen, sind gut in Form. Höll (M60) lief in 29,68 Sekunden über die 200 Meter auf den ersten und über 60 Meter mit 8,94 Sekunden auf den dritten Platz. In der Altersklasse M75 erzielte Hans Kuhn über 200 Meter schnelle 31,56 Sekunden – und damit den ersten Platz. Den zweiten Platz erreichte er über 60 Meter in 9,44 Sekunden. Hermann Eisele (M55) belegte mit 4,12 Meter im Weitsprung einen zweiten Platz und einen vierten Rang über 60 Meter in 8,85 Sekunden. Einen weiteren ersten Platz belegte Andrea König (W55) im Hochsprung mit einer Höhe von 1,17 Meter. Die Starter dieses Sportfestes kamen aus unter anderem Luxemburg, Frankreich und Österreich.mne