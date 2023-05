Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tennis-Saison nimmt immer stärker Fahrt auf. Zwei Wochen nach den ersten Spielen von Pfalzliga bis zur Oberliga geht es ab dem Wochenende auch in der Regionalliga los. Die Damen des BASF TC Ludwigshafen II starten mit zwei Heimspielen in die Runde. Am Samstag ist der TC Bernhausen zu Gast, am Sonntag kommt die TSG 78 Heidelberg (jeweils ab 11 Uhr).

Die erste Besonderheit der Runde offenbart schon der Blick auf die Meldeliste. So treten die Ludwigshafener als einziges Team mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga an. „Für alle anderen ist