An eine spannende Geschichte und eine bemerkenswert genaue Vermessung erinnert der Oggersheimer Basisstein. Der Klotz mitten in der Landschaft hatte einst eine wichtige Bedeutung.

Der 37 Meter hohe Südwestturm der zweitürmigen Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Oggersheim ist in Luftlinie genau 19,794925 Kilometer vom nordöstlichen Turm des Kaiserdoms in Speyer entfernt.