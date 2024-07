Vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft hatten wir Spieler, Trainer und einen Schiedsrichter aus der Vorderpfalz zu ihren Erwartungen über den Turnierverlauf befragt. Vor dem Endspiel am Sonntag ziehen wir mit dem gleichen Quintett Bilanz. Wer gewinnt, was waren die Höhepunkte und was bleibt? Mehr dazu lesen Sie hier.