Sie heißen Larissa, Marco oder Erol – und die meisten von ihnen hatten vor dem Übungstag am Mittwoch in der Sporthalle der Oggersheimer Langgewann-Grundschule noch nie Kontakt zu Handball. Das möchte das Projekt „Sportsfreunde“ ändern, Kinder für die Sportart begeistern und in die Vereine bringen.

Gemeinsam haben sich die Kooperationspartner Spielwohnung Oggersheim, der Verein für Jugendhilfe und TSG Friesenheim das Konzept der „Sportsfreunde“ ausgedacht. „Im