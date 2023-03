Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die große Dame in der Valentin-Bauer-Straße in West ist nicht zu übersehen. Mit Dauerlächeln in knapper Schwesterntracht und freundlich winkend hofft sie auf Kunden. Völlig unverfängliche Kunden selbstverständlich, wirbt die rund drei Meter hohe Luftnummer doch für das benachbarte Corona-Testzentrum.

Nein, einen Namen habe man der Dame nicht gegeben, erklärt ein Mitarbeiter des Testzentrums auf Nachfrage. Auch wie der Anbieter der geprüften Abstreicher die übergroße