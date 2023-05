Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem 2:1-Sieg in Rülzheim hat sich Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim in die obere Tabellenhälfte gespielt. Dieser Aufwärtstrend soll am Sonntag, 15.30 Uhr, im Heimspiel gegen den TuS Marienborn fortgesetzt werden.

Einer der Aktivposten im bisherigen Saisonverlauf ist Nauwid Amiri. Der Offensivallrounder mit afghanischen Wurzeln hat in den vergangenen drei Partien jeweils getroffen, auch am Mittwoch