David Schmidt spielte drei Jahre für die Eulen Ludwigshafen. Er war ein Führungsspieler. Doch am Donnerstagabend war der Nationalspieler des Bergischen HC frustriert. Das lag nicht nur an einer Begebenheit, sondern auch an der 22:28-Niederlage.

David Schmidt hat in der Friedrich-Ebert-Halle schon einiges erlebt. Da waren der Aufstieg in die Handball-Bundesliga oder der sensationelle Klassenverbleib. Die Heimspielstätte der Eulen Ludwigshafen