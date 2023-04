Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die TuS Neuhofen steigt vor der Saison in die Zweite Bundesliga auf. Damit krönt der Dorfverein ein Märchen, das vor zehn Jahren begann. Von Anfang an dabei ist Timo Kettner. Er ist Kapitän der Mannschaft. Nicht nur das. Nun wurde die aktuelle Saison nach schon fünf Spieltagen abgebrochen. Wie geht Neuhofen damit um? Und: Was soll der neue Trainer bewirken?

Sie hatten sich so sehr gefreut auf die neue Saison. Die Badmintonspieler der TuS Neuhofen waren vor der Runde in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Über Umwege allerdings. „Auf einmal