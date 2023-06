Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Ebertpark Marion Sailer (59) getroffen. Sie lebt seit acht Jahren in Friesenheim und genoss mit Enkelin Chantal ihren freien Tag.

Sie lüften die Enkelin?

Sozusagen. Montags wird meine Enkelin immer von mir „gelüftet“.

Und immer im Ebertpark?

Ja, in der Regel schon. Das ist einfach