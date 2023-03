Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer vor allem von Kampf und Spannung lebenden Partie in der dritten Handballliga trennten sich der TV Hochdorf und der HSC Bad Neustadt letztlich mit einem gerechten 23:23 (11:12)-Unentschieden. In der Begegnung auf übersichtlichem Niveau hatte sich keine Mannschaft den Sieg verdient.

Nach dem Schlusspfiff gab es nur enttäuschte Gesichter im TVH-Sportzentrum. So haderten die erfahrenen Gäste damit, dass sie die 22:20-Führung fünf Minuten vor dem Ende nicht ins Ziel brachten,