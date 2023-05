Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine neue Heimat für sich und seine Frau Diana fand John Marshall vor zwölf Jahren in der Rhein-Neckar-Region. Jetzt sucht der 83-jährige gebürtige Schotte eine neue Heimat für seine neun Modellschiffe – denn das Gartenhaus ist als Hafen zu klein geworden. Uns verriet John Marshall, wie sein Hobby ihm nicht nur durch die Corona-Zeit hilft.

„Verschenken“ möchte John Marshall seine ganze Armada „zum Beispiel an eine Kinder- oder Jugendstätte, ein Kinderheim“. So sollen seine Schiffe am Besten