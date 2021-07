Die Piloten des Segelflug-Bundesligisten SFG Giulini Dannstadt-Schauernheim klettern in der Tabelle weiter nach oben.

Trotz der schwierigen Wetterbedingungen steigerten die Segelflieger ihre guten Resultate vom Samstag einen tag später. Die Bundesliga-Mannschaft der SFG Giulini erreichte am neunten von 15 Saisontagen den siebten Rundenplatz. Damit sammelte das wichtige Punkte für den Klassenverbleib. Die Piloten Charly Müller (84,81 km/h), Uwe Melzer (83,40 km/h) und Nils Koster (75,70 km/h) waren die Schnellsten in der Speedwertung über zweieinhalb Stunden. 14 Punkte gab es für die Flüge. Damit verbesserte sich die SFG in der Tabelle um fünf Plätze auf nun Rang 23. Damit verschaffte sich das Team Luft im Abstiegskampf.

Der SSV Ludwigshafen erreichte in der Zweiten Liga den achten Rundenplatz. mit dem Talent Linus Seits (81,04 km/h) sowie Klaus Leitner (66,46 km/h) und Jan Hertrich (64,62 km/h) belegt der SSV den Tabellenplatz neun. Die Landesklasse Rheinland-Pfalz gewannen die Paradiesvögel Ludwigshafen mit Till Roßkopf (81,83 km/h) im schwachen Teilnehmerfeld dieser Runde. Damit baute Ludwigshafen den Vorsprung in der Tabelle weiter aus. In der U25-Landesklasse Rheinland-Pfalz dominierte Seits von der Nachwuchsmannschaft des SSV Ludwigshafen. Ihm gelang als einziger Junior in Rheinland-Pfalz die Mindeststrecke zu knacken. Die U25-Tabelle wird angeführt von den Paradiesvögeln Ludwigshafen gefolgt von der SFG Giulini. Vierter ist der SSV Ludwigshafen.