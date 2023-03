Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand in der Oggersheimer Wallfahrtskirche kann Pater Wojciech Kordas durchatmen. Die ersten Gottesdienste können wieder gefeiert werden. In der verwüsteten Loreto-Kapelle liegt allerdings noch eine Menge Arbeit vor den Restauratoren.

Als ob er es geahnt hätte: Am 28. September hätte Pater Kordas (57) eigentlich an einer Fortbildung in Landau teilnehmen sollen. Aus einer Eingebung heraus hatte er für den ersten Tag abgesagt.