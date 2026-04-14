Um die Verkehrssituation in der Waldstraße zu entschärfen, hat die Gemeinde Änderungen fürs Parken und bei der erlaubten Geschwindigkeit vorgenommen.

Die Waldstraße führt vom Kreisel, in dem auch die Speyerer und Schifferstadter Straße münden, vorbei am Wasserturm und dann ortsauswärts zum Kreisel Richtung Gewerbegebiet An der Fohlenweide. Sie ist stark befahren. Bisher war – ortsauswärts kommend Richtung Ortsmitte – das Parken auf der rechten Seite erlaubt. Das verursachte aber in den Stoßzeiten einen Rückstau bis in den Kreisel hinein, erläutert die Mutterstadter Beigeordnete Yvonne Wittmann (CDU), die für den Straßenverkehr zuständig ist. Mitunter seien die Autofahrer auf die Gehwege ausgewichen. Aus diesem Grund gilt in dem Abschnitt nun absolutes Halteverbot. Die Parkplatzbuchten vor dem Wasserturm bleiben erhalten. Dort werden aber nun Parkplätze zur besseren Benutzung markiert.

Ab der Einmündung Ottostraße bis zum Ortsausgangsschild werden ebenfalls Parkplätze markiert. „Diese sind zur Verkehrsberuhigung alternierend angeordnet“, informiert Yvonne Wittmann. In Stein gemeißelt seien diese Änderungen noch nicht. In der Zeit nach der Umstellung soll eine Verkehrsmessung durchgeführt werden. „Anwohner haben Bedenken, dass mit den Änderungen in der Waldstraße dort schneller gefahren wird“, erläutert die Beigeordnete. Sollte die Verkehrsmessung dies bestätigen, soll in der Waldstraße die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“ eingeführt werden.

Des Weiteren hat die Gemeinde auch die erlaubte Geschwindigkeit in der Waldstraße geändert. Ab sofort ist innerorts nur noch Tempo 30 anstatt 50 erlaubt, außerorts darf nur noch 50 anstatt bisher 70 Kilometer pro Stunde gefahren werden.