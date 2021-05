Die Verwaltung soll einen geeigneten Standort für die Einrichtung eines Waldkindergartens suchen und die Realisierung eines solchen naturnahen Angebots einer Kita prüfen. Diesem Antrag hat der Jugendhilfeausschuss zugestimmt.

Den einstimmig verabschiedeten Antrag hatte in der Sitzung am Montag die Fraktion der Freien Wähler gestellt. Gerade in einer Industriestadt wie Ludwigshafen bräuchten Kinder Möglichkeiten, an die frische Luft zu kommen. Es sei wichtig, vielfältige Erfahrungen mit und in der Natur zu machen und sich zu bewegen, begründete Ruth Hellmann den Vorstoß der FWG.

Die Stadt habe die entsprechenden Grünbereiche, die Parkinsel im Stadtteil Süd oder das Maudacher Bruch seien hier vorstellbar. In anderen Kommunen wie etwa in Wachenheim (Landkreis Bad Dürkheim) gebe es solche Angebote bereits. Bei einem großen vorhandenen Bedarf an Kindergartenplätzen könne mit einem „bautechnisch wenig aufwendig zu installierenden Waldkindergarten relativ schnell etwas Abhilfe geschaffen werden“, heißt es weiter im Antrag der Freien Wähler.

Leichter Personal gewinnen

Für das ungewöhnliche Konzept einer solchen Naturkindertagesstätte könnte auch leichter Personal gewonnen werden als sonst üblich, ist die Fraktion überzeugt.

Für die AfD, die für die Sitzung einen recht ähnlichen Antrag für einen „Naturkindergarten“ gestellt hatte, begrüßte Fraktionssprecher Johannes Thiedig den Vorschlag der FWG und zog den AfD-Antrag daraufhin zurück. Auch Sprecher der SPD, CDU und der beiden Grünen-Fraktionen zeigten sich angetan von der Idee.

Einstimmig erging daher der Auftrag an die Verwaltung, die Etablierung eines „Waldkindergartens“ zu prüfen.