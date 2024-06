Wegen eines brennenden Wahlplakats der Partei Die Linke im Stadtteil West ist in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert worden. Nach deren Angaben haben Unbekannte ein Wahlplakat in der Brunhildenstraße angezündet. Der oder die Täter konnten flüchten. Das Feuer beschädigte auch die Straßenlaterne, an der das Plakat angebracht war. Der Gesamtschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Außerdem beschmierten zwischen Dienstag und Mittwoch Unbekannte die Scheiben des SPD-Büros in der Maxstraße und die des Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen am Rathausplatz jeweils in der Innenstadt mit verfassungswidrigen Symbolen. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können: Telefon 0621 963-2122 oder 963-2222.