Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Eingangstür zum Parteibüro der Grünen in Ludwigshafen mit einem Hakenkreuz beschmiert. Matthias Jurczak, Vorstandssprecher der Grünen, verurteilt den Vorfall: „Die Schmiererei mit Nazi-Symbolik an unserem Büro markiert den traurigen Tiefpunkt einer Serie von Sachbeschädigungen im aktuellen Wahlkampf. Die Häufigkeit und Intensität solcher Taten nehmen erheblich zu.“ Der Grünen-Vorstandssprecher kritisiert die aggressive Stimmungsmache gegen seine Partei, die auch von demokratischen Mitbewerbern befeuert werde. Die Bezeichnung von Grünen als „Ökofaschisten“ oder der Vergleich der Bundesumweltministerin Steffi Lemke mit DDR-Ministerin Margot Honecker verstünden einige als Legitimierung ihrer Taten. Ibrahim Yetkin, integrationspolitischer Sprecher der Grünen im Rat ergänzt: „Bisher begegnen uns die allermeisten Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen mit Fairness und Respekt. Wir sind zuversichtlich, dass dieser demokratische Geist bis zum Wahltag Bestand hat. Wer jedoch Wahlplakate zerstört und Parteibüros verunstaltet, untergräbt die Grundwerte unserer Demokratie. Dem treten wir entschieden entgegen.“