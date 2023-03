Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur eine Bachkantate, sondern auch lateinamerikanische Klänge will der Coro Piccolo mit Solisten und der Kammerphilharmonie Mannheim darbieten. Das Adventskonzert findet am Samstag in der Mundenheimer St. Sebastian-Kirche statt.

Der Coro Piccolo wurde 1998 von Dekanatskantor Georg Treuheit gegründet. Ursprünglich war das ein Quartett zur Pflege der A-cappella-Musik, seit dem Jahr 2000 sind alle Stimmen vierfach besetzt. „Wir