Ein Verkehrsunfall auf der Friesenheimer Insel in Mannheim hat am Montagmorgen einen Schaden von mehr als 20.000 Euro verursacht. Ein 52 Jahre alter Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Mann war gegen 8 Uhr mit seinem VW auf der Friesenheimer Straße in Richtung Diffenéstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 50-Jährigen zusammen, berichtet die Polizei. Nach dem Zusammenstoß prallte der VW nach rechts ab und kam erst rund 20 Meter weiter zum Stehen. Der 52-Jährige erlitt einen Schock und leichte Verletzungen an der Hand. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei an.