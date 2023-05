Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Jahr begann gut für die Drittligahandballer der VTV Mundenheim. Allerdings setzte es nach dem unerwarteten und umjubelten Sieg in Saarlouis zuletzt drei Niederlagen in Serie. Im Heimspiel gegen Schlusslicht DJK Waldbüttelbrunn ist damit am Samstag ein Sieg fast schon Pflicht.

Nein, von einer Drucksituation will Emanuel Novo nichts wissen. Der Rechtsaußen hat mit seinen 26 Jahren die größte Drittligaerfahrung bei den Mundenheimern. Auch nach zuletzt drei Niederlagen,