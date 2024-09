Holger Scharff, Vorsitzender der Europa-Union Ludwigshafen, warnt vor den Folgen genereller Grenzkontrollen. Europa und das Schengener Abkommen sollte nicht zerstört werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Europa-Union ist die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland.

Systematische Zurückweisungen von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen wären ein für den europäischen Zusammenhalt gefährlicher Alleingang: „Sie könnten unsere europäischen Partner dazu veranlassen, verstärkt Migranten nicht mehr zu registrieren“, so Scharff. Zudem würden die Kontrollen nicht zur Lösung des Problems der hohen Zahl irregulärer Migranten in Deutschland beitragen, sondern seien „ein politischer Sprengsatz für Europa“.

Migration müsse europäisch geregelt, irreguläre Zuwanderung solidarisch eingedämmt werden. Die Prüfung, ob Asyl in Anspruch genommen werden könne, müsse in gemeinsamer Anstrengung an den europäischen Außengrenzen erfolgen. „Sonst ist nicht nur Schengen, sondern auch die Europäische Union in Gefahr“, so der Vorsitzende der Europa-Union in Ludwigshafen.