Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit drei Spielzeiten gehört Luis Tena Torres zum Tanzensemble des Mannheimer Nationaltheaters. Im aktuellen Doppelabend „Kosmos – Schwerelos“ tanzt der Spanier so furios und exponiert, dass man wissen will: Wer ist der Mann, der problemlos auch einen Wikinger in einer Netflix-Serie verkörpern könnte? Und warum liegt so viel Bewusstsein in jeder seiner Bewegungen und Gesten?

Luis Tena Torres fällt auf. Und das nicht nur wegen der markanten Wikinger-Flechtfrisuren, zu denen der spanische Tänzer seine langen Haare für Aufführungen bändigt: