Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Ruchheim den 87-jährigen Adolf Diller getroffen.

Woher kommen Sie?

Ursprünglich stammt meine Familie aus Franken. Aber ich komme aus Waldmünchen im Bayerischen Wald. Im Scherz sage ich immer, dass ich aus dem „Drei-Wälder-Eck“