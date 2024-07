Weil der Betreiber einer Gaststätte mit angeschlossenem Kiosk in der Innenstadt gegen das Ladenöffnungszeitengesetz verstoßen haben soll, hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) das Geschäft in der Nacht von Freitag auf Samstag geschlossen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, konnte ein Mitarbeiter des Mischbetriebs bei der Kontrolle gegen 23.30 Uhr nicht die erforderlichen gaststättenrechtlichen Unterlagen vorweisen. Zudem sollen am Tresen Kioskwaren offen ausgelegen haben, deren Verkauf nach 22 Uhr nicht mehr gestattet ist, und auch Tabakwaren veräußert worden sein. Der KVD schloss daraufhin das Geschäft und versiegelte die Zugänge zu den Betriebsräumen, da der Verkauf laut Bericht nicht von der Gaststätte abgetrennt werden konnte.