Kein Schlangestehen vorm Rosengarten, keine Würstchen mit Kartoffelsalat in der Pause, keine direkte Konfrontation des Vorstands mit den Aktionären – diese BASF-Hauptversammlung wird anders. Sehr anders. In einem Ludwigshafener Konferenzraum laufen die Vorbereitungen für die virtuelle Veranstaltung am Donnerstag. Auch die firmeneigene Schreinerei war dafür im Einsatz.

Vorne in einer Reihe der Konzernvorstand, dahinter der Aufsichtsrat. Dicht an dicht sitzend, dem Nachbarn auch mal etwas zuflüsternd – das war einmal. In diesem Jahr heißt es