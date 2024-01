Vier der acht zu vergebenden Titel bei den Bezirksmeisterschaften Vorderpfalz im Kunstradsport in Speyer gingen an die Kunstradabteilung des RC Vorwärts Böhl-Iggelheim. Die spannendste Entscheidung gab es in der Juniorinnenklasse U19, wo Liliana Jombik (RC Vorwärts Speyer) mit 71,48 zu 71,44 Punkten ihre Teamkollegin Dora Stipetic mit minimalem Vorsprung schlug. Dritte wurde knapp geschlagen Madita Becker vom RCV Böhl-Iggelheim (68,44). Den Dreikampf der Schülerinnen U11 gewann Madlene Berger (24,52) vor Teamkollegin Paula Flörchinger (15,65, beide RCV Speyer) vor Flora Bogosch (11,35, Böhl-Iggelheim). Xenia Ivosevic (Speyer, 46,87) und Lars Berger (21,02) siegten in ihren Klasse U13 beziehungsweise U15 ohne Konkurrenz, ebenso Annika May (35,46) und Madita Becker/Rebecca Marie Crita in der Frauenklasse und im Zweier der U19 für Böhl-Iggelheim. Für diesen Club entschieden Jonas Koch vor Arne Schmand und Lars Schmand in der U11 und Maja Hauptmann vor Emma Auer vereinsinterne Duelle. Am Samstag kommt es in Böhl-Iggelheim zur Revanche in allen Klassen, dann können vermutlich die erkrankten Carlo Roller, Jaromir Barde, Tim Kotter und Emily Eichberger (Speyer) teilnehmen.