An den vier Hochhäusern „An der Froschlache“ in Friesenheim mit insgesamt rund 100 Mietparteien beobachtet die SPD zunehmende Probleme mit „Wildparkern“. Deshalb hat die Fraktion bei der Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstagabend im Rathaus beantragt, dort Parkmarkierungen anzubringen. „Jeder parkt, wie er möchte, da entstehen Riesenlücken“, schilderte Stephanie Weber, selbst Betroffene, die Situation. Die Reaktion der Verwaltung, mit einer besseren Beschilderung darauf zu reagieren, sei zwar unbefriedigend. Der Antrag sei allerdings nicht rechtsfähig, räumte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung ein. Parkmarkierungen ließen sich daher nicht so einfach umsetzen. Man brauche einerseits rechtsfähige Beschlüsse, müsse das Ganze andererseits aber auch pragmatisch handhaben, meinte Christian Schreider (SPD). Auf Vorschlag der FWG, der einstimmig angenommen wurde, soll das Thema in das nächste Straßenausbauprogramm einfließen und ein mögliches Lösungskonzept auch im Stadtrat diskutiert werden.