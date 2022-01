Über 200 gedruckte Seiten hat das neue Semesterprogramm der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS). Das Angebot umfasst Sprach- und Fitnesskurse sowie praktische Tipps für den Umgang mit Smartphone.

„Zusammen in Vielfalt“ lautet das Jahresthema des Deutschen Volkshochschulverbandes. „Das passt auch zu uns“, meinten Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) und Ludwigshafens VHS-Geschäftsführerin Stefanie Indefrey bei der Vorstellung des neuen Semesterprogramms.

Viele Kurse haben den roten Zusatz „Neu“. „Wir hatten schon vor drei Jahren das Ziel, bestimmte Zielgruppen noch besser zu fokussieren“, erklärte Indefrey. Kurse wie „Pilates Zuhause“ gehören genauso dazu, wie das Seminar „Smartphones für Anfänger“ in der Abteilung „Aktiv im Alter“, oder die Anfängersprachkurse für japanisch oder arabisch. Neu im Angebot sind auch eine ganze Reihe Kurse für Kinder und Jugendliche. Auffrischungskurse als Vorbereitung für Abschlussprüfungen gehören genauso dazu wie Spiel- und Handwerksangebote oder auch Unterstützungskurse für Grundschulkinder in ihrer Muttersprache. Die Zielgruppe umfasst Migranten ebenso wie unterschiedliche Altersgruppen und Geschlechter.

90 Onlineformate

Insgesamt 500 Kurse bietet das aktuelle Angebot, 90 davon wurden als reine Onlinekurse konzipiert. Denn, „die Volkshochschule lebt zwar eigentlich von der Präsenz, aber wir planen lieber ein Programm und nehmen Absagen in Kauf, als dass wir uns zurücklehnen und abwarten bis die Pandemie endet“, so Steeg. Flankiert werden die Kurse und Seminare wieder von weiteren Angeboten: Zwei Ausstellungen des aktuell heimatlosen Stadtmuseums im Haus im Bürgerhof gehören beispielsweise dazu. Und der gemeinsame (Online)-Vortrag von Stadtarchivar Stefan Mörz und Marcel Jurkat am Aschermittwoch (2. März) unter dem Titel „Goodbye Rathaus Lu“ verspricht einen traurig-humorvollen Abschied vom Wahrzeichen der Stadt garniert mit vielen Geschichten und reichlich Bildmaterial.

„Es ist wieder ein breites Bildungsangebot in sechs Fachbereichen“, so Indefrey. Sie versprach bei der Programmvorstellung für alle Präsenzveranstaltungen „die höchsten Hygienestandards, die auch über die Landesverordnung hinausgehen.“ Außerdem wurde für viele Angebote eine Online-Alternative in der Hinterhand behalten.

Noch Fragen?

Das neue Programm ist auf www.vhs-lu.de einsehbar und auch als Download verfügbar. Es liegt zudem in gedruckter Form anderem in der VHS aus. Anmelden kann man sich für Kurse online auf der Homepage oder telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238.