Liebesbetrüger haben einen 62-jährigen Ludwigshafener um mehrere Tausend Euro gebracht. Laut Polizei lernte der Geschädigte über eine Online-Plattform eine Frau kennen, mit der er über Monate hinweg über einen Chat in Kontakt stand. Mit der Zeit begann die Unbekannte, das Vertrauen des Mannes auszunutzen, indem sie ihm von mehreren angeblichen Notsituationen berichtete. In gutgläubiger Annahme überwies der Geschädigte daraufhin das Geld an die Frau.

Die Polizei rät Nutzern entsprechender Online-Portale, bei neuen Bekanntschaften wachsam zu bleiben und misstrauisch zu sein, sobald ein Chatpartner vorgibt, in Not zu sein und dringend Geld zu benötigen. Weitere Informationen darüber, wie man Betrüger erkennen und sich vor ihnen schützen kann, findet man im Netz unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.