Unbekannte haben am Freitag gegen 17.45 Uhr in Ludwigshafen einen 21-Jährigen auf dem Berliner Platz überfallen. Nach Angaben der Polizei hielten drei Männer den Mann fest und forderten seine Armbanduhr und seine Halskette. Als er die Herausgabe verweigerte, schlug einer der Täter zweimal mit einem Teleskopschlagstock auf seinen Arm. Die Gruppe verlangte zudem 50 Euro Bargeld. Der 21-Jährige kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchteten die drei zu Fuß in Richtung Rhein. Der Geschädigte beschrieb die Männer als etwa 19 bis 21 Jahre alt; einer trug eine graue, ein anderer eine olivgrüne Jacke. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963 24150 oder per E‑Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.