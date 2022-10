Wo ist Öznil Baklan aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten, die zuletzt am 9. Oktober gegen 19 Uhr in Mannheim gesehen worden sein soll. Baklan ist etwa 1,63 Meter groß und hat schwarze lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie laut Polizei mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose und mit schwarzen Stiefeln bekleidet. Zudem hat sie am rechten Unterarm ein Tattoo. Die Jugendliche hat Bezugspunkte nach Frankfurt sowie Mannheim. Laut Polizei benötigt sie medizinische Hilfe. Hinweise an die Kriminalpolizei: Telefon 069 8098-1234.