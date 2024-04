Die Polizei hat am Mittwochabend zwei vermisste 14-jährige Jugendliche im S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte entdeckt. Die Teenager waren der Bundespolizei aufgefallen, weil sie auf dem Bahnsteig geraucht hatten. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass beide Jugendliche zur Fahndung ausgeschrieben waren. Einer der 14-Jährigen hatte einen Joint und eine geringe Menge Marihuana bei sich. Ein Junge wurde in ein Erziehungsheim gebracht, weil seine Eltern ihn nicht abholen konnten. Die Mutter des anderen Jungen wollte ihren Sohn abholen, der bei ihrer Ankunft aber flüchtete. Die Polizei schnappte den 14-Jährigen, der gefesselt wurde, nachdem er Widerstand leistete. Aufgrund seines Verhaltens bestand der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.