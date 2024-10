Während die Verbandsligamänner des KV Mutterstadt eine hauchdünne Niederlage in Mehlingen kassierten, wurden die Verbandsligafrauen ihrer Favoritenrolle gerecht.

Bei den Auswärtsspielen in der Verbandsliga Kegeln klebt dem KV Mutterstadt das Pech sprichwörtlich an den Händen. So war es auch beim SKC Mehlingen. Beim favorisierten unbesiegten Tabellenführer unterlagen die Mutterstadter nach einem atemberaubenden Krimi mit 3:5 (11:13 Sätzen, 3341:3348). Der Gastgeber setzte im Anspiel André Sadrinna (0:4) und Bastian Hört (1:3) stark unter Druck, so ging es mit 0:2 und einem Minus von 83 Kegel ins zweite Drittel. Obwohl Markus Vetter (535:547) nicht punktete hielt Florian Beyer (582:544) Mutterstadt im Spiel.

Beim 1:3 aber nur 57 Kegel Rückstand war das Match vor dem Finale offen. In diesem bewies der Tabellensechste mit einer überzeugenden Aufholjagd, was in ihm steckt. Hier gelang Johannes Hartner (575:554) und Armin Kuhn (558:529) mit dem doppelten Punktgewinn noch der unerwartete 3:3-Ausgleich. Letztlich fehlten dem KV Mutterstadt aber acht Kegel, um mit den zwei Zusatzpunkten die in der Luft liegende Überraschung perfekt zu machen. „Schade. Das Team hat wieder einmal mehr große Moral und Kampfgeist bewiesen und unglücklich verloren“, stellte KVM-Vorsitzender Wilfried Klaus fest.

In der Verbandsliga der Frauen wurde dagegen der KV Mutterstadt vom Aufsteiger SKC Monsheim II beim 7:1 (17:7 Sätze, 2990:2619 Kegel)-Erfolg nicht gefordert. Der Kantersieg bahnte sich bereits im ersten Durchgang an, als Bianca Assenmacher (4:0) und Anke Klein (3:1) einen Vorsprung von 135 Kegel erspielten. Ulrike Stephan (3:1) und Stefanie Gebhard (4:0) erhöhten diesen sogar noch auf 387. Im letzten Drittel durften Jana Stephan und Elke Mäurer ran, um Erfahrung für die künftigen Spiele zu sammeln.