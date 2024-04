Der Sozialverband VdK Vorderpfalz äußert sich empört über die sozialpolitischen Pläne der FDP, dessen Präsidium am Montag ein „Zwölf-Punkte-Papier zur Wirtschaftswende“ beschlossen hat. Dessen Umsetzung, befürchtet VdK-Vorsitzender Holger Scharff, „würde zu deutlichen Verschlechterungen im Leben vieler Menschen und zu einer Schwächung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Demokratie führen“. Er fordert daher: „Die sozialpolitischen Irrfahrten der FDP müssen aufhören. Alle Parteien der Ampel sollten sich an den Koalitionsvertrag halten und nicht mit immer neuen, teils absurden Ideen um die Ecke kommen. Das verlangt die FDP von ihren Koalitionspartnern, und daran sollte sie sich auch selbst halten.“ Statt immer mehr am Sozialstaat sparen zu wollen, sollte sich die Regierung endlich von der Schuldenbremse verabschieden und die Beschlüsse des Koalitionsvertrags umsetzen. „Wer die Wirtschaft fördern möchte, muss auch die Menschen im Land fördern“, bilanziert Scharff.