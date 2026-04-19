Ein Autofahrer hat in Ludwigshafen am Freitagabend beim Ausparken ein geparktes Auto touchiert und ist danach geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am gegen 17.55 Uhr in der Buchenstraße. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Fahrer und traf ihn kurz darauf auch an. Die Polizisten stellten eigenen Angaben zufolge starken Alkoholgeruch fest – Ein Atemalkoholtest ergab 2,77 Promille. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiinspektion, wo ihm Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung im Straßenverkehr ein.