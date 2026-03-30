Ein Lastwagen hat am Freitagabend in Ludwigshafen beim Einfahren in einen Hinterhof die Decke einer Durchfahrt stark beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 22 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte). Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch die Beschädigung sackte die Decke ab, was einen Einsatz der Berufsfeuerwehr, des Kommunalen Vollzugsdienstes und der Polizei erforderlich machte. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nimmt Hinweise telefonisch unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.