Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2.20 Uhr in der Bleichstraße (Süd) von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, forderte der Täter die Herausgabe von Geld. Da der 22-Jährige jedoch kein Bargeld dabeihatte, ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete in Richtung südliche Innenstadt. Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt sein und kurze lockige Haare haben. Seine Jacke und Hose waren dunkel. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 963-24150, E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.