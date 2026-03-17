Ein Unbekannter hat in Ludwigshafen-Süd Lebensmittel aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen Montag, 2. März, 0 Uhr, und Montag, 16. März, 14 Uhr, in der Richard-Dehmel-Straße. Der Täter verschaffte sich über die Haustür Zugang zu den Kellerräumen des Hauses und entwendete dort verschiedene Lebensmittel. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.