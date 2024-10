Aus einem unverschlossen in der Wredestraße (Mitte) abgestellten Transporter sind mehrere Dinge gestohlen worden. Laut Polizei war das Fahrzeug von Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, bis Freitag, 18. Oktober, 6 Uhr, in Höhe der Pfalzwerke geparkt. In diesem Zeitraum öffneten der oder die Täter den Transporter und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Papiere, drei Armbanduhren und drei Parfümflaschen im Gesamtwert von 200 Euro. Zeugen können eventuelle verdächtige Beobachtungen unter Telefon 0621 963-2122 an die Polizei melden.