Mit einer spektakulären Aufholjagd ist der TTV Mutterstadt aus der coronabedingten Pause des Tischtennis-Spielbetriebs zurückgekehrt. Auch der TTC Oggersheim verzeichnete beim Neustart der Verbandsoberliga Saarpfalz einen knappen Sieg. In der Zweiten Pfalzliga verbuchte der TTC Oppau II einen deutlichen Erfolg.

Knapp zweieinhalb Monate nach dem letzten Saisonspiel griff der TTV Mutterstadt beim TTC Winnweiler in der Ersten Pfalzliga wieder zum Schläger und drehte in der spannenden Begegnung einen 3:7-Rückstand noch in einen 9:7-Erfolg. „Endlich wieder Tischtennis – und dann auch noch so ein spektakulärer Sieg. Tischtennisherz, was willst du mehr“, jubelte TTV-Kapitän Frank Schulz nach der Partie.

Mutterstadt gelang der bessere Start und ging mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln. Doch von den kommenden sieben Matches konnte lediglich Christoph Ebeling eines für den TTV entscheiden. Mit einem Fünf-Satz-Sieg leitete Schulz schließlich die Aufholjagd ein. „Es folgte eine kuriose Serie, die man so auch nicht oft erlebt“, sagte der Mannschaftsführer mit Blick auf die Siege von Harald Schmitz, Karl-Heinz Klapper, Benjamin Höll und erneut Ebeling. Im Schlussdoppel lagen Schulz und Klapper schnell 2:0 nach Sätzen vorne. „Doch Winnweiler kämpfte sich noch einmal zurück, und so musste der Entscheidungssatz herhalten. Hier hieß es am Ende 13:11 für uns. Enger geht es einfach nicht“, fasste Schulz das furiose Finale in Worte.

Rief und Skolut mit Drei-Satz-Sieg

Auch der TTC Oggersheim gewann bei seinem ersten Auftritt des Jahres beim TTV Edenkoben 9:7. In der ausgeglichenen Partie hatten Alexander Reckers sowie Pascal Mayer nach 6:7-Rückstand den TTC mit 8:7 ins Entscheidungsdoppel gebracht, das Kevin Rief und Philipp Skolut in drei Sätzen gewannen.

Kurzen Prozess machte der TTC Oppau II mit dem Tabellenschlusslicht der Zweiten Pfalzliga: 9:2 besiegte das Team um Marvin Weiß den TTC Burrweiler II.