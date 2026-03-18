Ein Unbekannter hat offenbar am vergangenen Freitag vor dem Klinikum in Ludwigshafen einer 78-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Nach Angaben der Polizei verwickelte er die Frau gegen 11.30 Uhr in ein Gespräch, das er plötzlich beendete. Dann lief er davon. Erst kurze Zeit später bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare, einen leichten Bart und trug schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.