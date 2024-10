Eine 81-jährige Frau ist am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Schillerstraße ( Oggersheim) in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die Seniorin an und gab vor, Kleingeld zu benötigen. Während des Gesprächs gelang es ihm, etwa 50 Euro aus dem Geldbeutel der Frau zu stehlen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist etwa 40-45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, von normaler Statur und hat ein gepflegtes Aussehen. Er hat sehr kurzes dunkles Haar und trug eine dunkle Hose, einen dunklen Pullover und einen dunklen Blouson.

Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter 0621 9632403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei warnt davor, sich von Fremden ansprechen zu lassen und rät, Wertsachen stets im Blick zu behalten. Bei verdächtigen Situationen sollte man das Gespräch sofort beenden und sich entfernen.