Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein ganz besonderer Abend für die A-Jugend der HSG Mutterstadt/Ruchheim: In ihrem Training am Dienstagabend haben sie prominenten Besuch von zwei Profis der Eulen Ludwigshafen. Das kommt bei den Jugendlichen richtig gut an.

„Gute Aktion!“: So ein Lob ist in einem Training einer Handball-A-Jugendmannschaft sicher öfters zu hören. Doch in diesem Fall ist das Lob etwas Besonderes. Denn es kommt von Marc-Robin