Der TTV Mutterstadt II hat das Lokalduell gegen den SV Pfingstweide in der Zweiten Tischtennis-Pfalzliga überraschend gewonnen. Eine Spielkasse darüber triumphierte auch die erste Mutterstadter Mannschaft. Die beiden Oggersheimer Teams waren ebenfalls erfolgreich.

„Das sind zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib, die nicht unbedingt eingeplant waren“, freute sich Benjamin Höll nach dem 7:5-Erfolg seines TTV Mutterstadt II gegen den SV Pfingstweide. Denn „vor dem Spiel hätten wir nicht damit gerechnet, als Sieger aus der Halle zu gehen“.

Dabei gingen die Gäste durch Sebastian Stumptner und Marco Matheis zunächst 2:0 in Führung. „Nach dem lediglich durchwachsenen Start lief es dann richtig gut“, sagte Höll zufrieden. Nun drehte der TTV richtig auf und gewann fünf Spiele in Folge. Zwar verkürzte der SVP durch Stumptner und Tobias Ahollinger auf 4:5, doch Michael Straub und Christian Maisel machten für Mutterstadt den Sack anschließend zu. Daran änderte auch der Punktgewinn von Jens Dahl nichts mehr.

„Das war ein unheimlich knappes Ding. Die Hälfte der Spiele wurde erst im fünften Satz entschieden und am Ende haben wir gerade einmal mit 26:24 Sätzen gewonnen. Viel ausgeglichener hätte die Begegnung nicht ausgehen können“, fasste Höll das Geschehen zusammen.

TTC Oggersheim dreht Spiel

In der Ersten Pfalzliga gewann der TTV Mutterstadt gegen den TTC Riedelberg 8:4. „Gustav Knapek, der wegen einer Familienfeier seine Spiele vorgezogen hatte, sorgte gleich zu Beginn für beruhigende zwei Siege“, erzählte TTV-Kapitän Frank Schulz. Während Harald Schmitz ebenfalls zwei Punkte beisteuerte, gewannen die restlichen vier Spieler jeweils ein Einzel.

In der Verbandsoberliga Saarpfalz hat sich der TTC Oggersheim beim TTV Niederlinxweiler 8:4 durchgesetzt. Dabei geriet Oggersheim zu Beginn 1:3 in Rückstand. Doch sechs Siege am Stück brachten den TTC zurück in die Spur.

Auch der TTC Oggersheim II geriet in der Zweiten Pfalzliga beim TTC Germersheim II zunächst 1:2 ins Hintertreffen. Doch dies ließ die Mannschaft kalt. Am Ende setzte sich der forsche Aufsteiger äußerst souverän mit 9:3 durch.