Fußball-Bezirksligist ESV Ludwigshafen ist mit einem überraschenden 3:2-Heimerfolg gegen den VfR Frankenthal in die neue Spielzeit gestartet. Was der Sieg Wert ist, wird man am Samstag sehen, wenn die „Eisenbahner“ um 16.30 Uhr am Güterbahnhof zum Derby beim BSC Oppau antreten.

Zu den festen Größen beim ESV zählt inzwischen Timo Wollnik. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hat keine Minute verpasst, seit Eric Ledwina die Blau-Schwarzen trainiert.