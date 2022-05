Um seine umfangreiche Tätigkeit auch in der Zukunft dauerhaft zu sichern, hat der Tierschutzverein Ludwigshafen jetzt bei der Sparkasse Vorderpfalz eine eigene Stiftung eingerichtet. „Der Verein ist eine wichtige Anlaufstelle für Tierfreunde in allen Lebenslagen“, sagt die erste Vorsitzende, Tina Bredthauer. Dazu gehöre sowohl die Beratung vor der „Anschaffung“ als auch die Unterstützung bei Tierkrankheiten oder die Begleitung in problematischen Phasen. Als neuestes Projekt will der Verein die Stadtverwaltung Ludwigshafen bei der Einrichtung eines betreuten Taubenschlages zur Reduzierung des Leides und der Anzahl der Tauben in der Innenstadt unterstützen. Gesucht werden dafür noch aktive Mitarbeiter zur Betreuung des Taubenschlages. Nähere Informationen gibt es unter der E-Mail: stiftergemeinschaft@sparkasse-vorderpfalz.de.

Zuwendungen an den Verein können auf das Konto

IBAN: De77 5455 0010 0193 4011 97 eingezahlt werden. Stichwort: Stiftung Tierschutzverein Lu.